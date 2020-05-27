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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 27 Mayıs 2020 04:12
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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