Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Mayıs 2020 04:12
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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