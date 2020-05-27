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Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla birlikte gençlere ve 65 yaş üstüne çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor" dedi.
 27 Mayıs 2020 06:11
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Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş ve altı genç ve çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için devam ettiğini duyurdu.

MAALESEF BU UYGULAMA SİZİ KAPSAMIYOR BİRAZ DAHA SABIR

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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