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Seyahat yasağında İstanbul sona kalsın

Koronavirüs salgınında yeni normale geçiş adım adım uygulanırken, AK Parti'de il bazında hazırlanacak raporlar yol haritasını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları ile bayramlaşmasında İstanbul ayrıntısı dikkat çekti. İl başkanları virüsün yayılmasını önlemek için seyahat yasağının en son İstanbul için kalkmasını istedi.
 27 Mayıs 2020 06:41
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Seyahat yasağında İstanbul sona kalsın

AK Parti, normalleşme süreci kapsamında yol haritasını belirliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" açıklamasının detayları belli oldu. Milletvekilleri başta olmak üzere teşkilat bugünden itibaren sahaya inecek. Salgın döneminde hükümetin hayata geçirdiği projelerin nedenleri ile birlikte detaylarının anlatılacağı buluşmalarda, vatandaşın talepleri de ilk ağızdan dinlenecek.

RAPOR SUNULACAK

Vatandaşın ihtiyaçları sorulup onların karşılanması için atılacak ilave adımlar belirlenecek. Teşkilat gerektiği zaman maske dağıtımı da yapacak. Yapılan bu kapsamlı çalışma ile salgın sürecinde hayata geçirilen uygulamaların halktaki karşılığı öğrenilmiş olacak. İl bazında hazırlanacak rapor haline getirilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

BAŞKANLAR İSTEDİ

Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti il başkanları ile telekonferansla gerçekleştirdiği bayramlaşmada dile getirilen talepler arasında İstanbul detayı da dikkat çekti. Şehirlerindeki salgına ilişkin son durumu anlatan il başkanları virüsün yayılmasını önlemek için seyahat yasağının en son İstanbul için kalkması talebini dile getirdi. Toplantıda, bu talebe gerekçe olarak birçok ilde uzun zamandır yeni vakanın görülmemesi gösterildi.

SAHAYA İNİN, İŞİ SIKI TUTUN

Erdoğan'ın partisinin İstanbul ve Ankara teşkilatlarına bayramlaşma sırasında bir takım talimatları oldu. Erdoğan'ın "Size güveniyorum. Çalışmalarınıza devam edin. Sahaya inin, işi sıkı tutun. Güzel çalışmalar yapın ki halkımız onları görsün" dediği öğrenildi.

HADLERİNİ BİLDİRİN

Erdoğan'ın İzmir Kadın Kolları'na ise şu talimatı verdiği öğrenildi: "İzmir'deki son zamanlarda o kadının yapmış olduğu edep dışı değerlerimize saygısız saldırısına karşı gereken cevabı asil duruşunuzla vermiş olacaksınız. Özellikle sizler de dar mesafede bunları anlatacak ve bütün İzmirli hanım kardeşlerimize CHP Kadın Kolları'nın bu yaptıklarını anlatarak onlara hadlerini bildirmiş olacaksanız."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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