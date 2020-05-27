İlk Cuma Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma namazını Sultanahmet Meydanında kılmayı düşünüyoruz
|27 Mayıs 2020 06:51
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Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından YouTube üzerinden düzenlenen yayına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Şafak Haber Müdürü Ersin Çelik'in sorusu üzerine cuma namazının İstanbul'da Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki meydanda kendisi tarafından kıldıracağını açıkladı.
Ali Erbaş, ''29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah'' dedi.
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