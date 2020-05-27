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Bayram hediyesi gibi kaynak: KKTC'ye 2,2 milyar TL destek

Türkiye ve KKTC arasındaki anlaşmayla Kıbrıs'a 2 milyar 288 milyon liralık kaynak aktarılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anlaşma, salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Önemli olan bu coğrafyada, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirmek" dedi.
 27 Mayıs 2020 07:15
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Bayram hediyesi gibi kaynak: KKTC'ye 2,2 milyar TL destek

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. Dün video konferansla düzenlenen törende imzalanan anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynak, hibe ve kredi şeklinde KKTC'ye aktarılacak. Anlaşmanın, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin yükselme zemini oluşturması hedefleniyor.

NORMALLEŞME ADIMLARINI HIZLA ATIYORUZ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlaşmanın yeni tip koronavirüs salgınının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandığını söyledi. Kovid-19 ile mücadelede birçok gelişmiş ülkenin ciddi sorunlar yaşadığına, ekonomi, üretim ve ticaret ilişkilerinin etkilendiğine işaret eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aldıkları erken tedbirler ve etkin kriz yönetimi sayesinde Türkiye'de de salgının yayılımının büyük oranda giderildiğini ve normalleşme adımlarının hızla atıldığına değindi.

CANI GÖNÜLDEN SEFERBER OLDUK

Bu süreçte bilhassa sağlık malzemelerine erişimde yaşanan ciddi sıkıntılar sebebiyle dost ülkelere Türkiye'nin yardım elini uzatmayı da ihmal etmediklerine dikkat çeken Oktay, "Aralarında 21 NATO ülkesinin de bulunduğu 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Hepsinin ötesinde öncelikli olarak KKTC'nin yanında olduk ve kardeşliğimizin gereği olarak Kıbrıs Türkleri'nin gereksinimleri için imkanlarımızı canı gönülden seferber ettik. Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay tarafından maske, dezenfektan, koruyucu giysi ve gıda paketi destekleri sağlandı. Diğer taraftan, medikal malzemelerin KKTC'ye sevkini de kolaylaştırdık" dedi.

OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM

Oktay, kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin birçok ülkenin olduğu gibi KKTC'nin ekonomisini de etkilediğini söyledi. Oktay, "Salgınla mücadele süreci, KKTC'nin ekonomi yönetiminde yapılması gereken reformların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, geçmişte olduğu gibi KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkının refahı için, KKTC'yi sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıl ve daha önce yapılan anlaşmalarla başlatılan kara yolları, su şebekesi ve hastane gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri omuz omuza yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

GÜÇLÜ BİR GELECEK PROJEKSİYONU

İmzaladıkları anlaşmanın salgının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandığını vurgulayan Oktay, şunları söyledi: "Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca 'ARMA Modeli' olarak adlandırdığımız 'Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı' ile birlikte, KKTC'de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. Hükümetinizin desteğiyle birlikte uygulayacağımız 'ARMA Modeli' sayesinde KKTC'nin değişen dünyaya daha hızlı bir şekilde ayak uydurmasını, KKTC'de ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz."

KKTC'nin yükselme zemini olacak anlaşma

Anlaşma kapsamında KKTC'ye hibe ve kredi şeklinde mali kaynak aktarılacağını belirten Oktay, "2 milyar 288 milyon TL'lik anlaşma savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde Turizm Kovid-19 Salgın Desteği Programı, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı ile Sanayici ve Küçük Esnaf-Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı'nı içermektedir" dedi.

Bayram hediyesi gibi kaynak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC'ye aktarılacak kaynak yaklaşık 2,3 milyar Türk Lirası civarında. Bu da KKTC'nin altyapısının ve rekabet edebilirliğinin güçlenmesi anlamında fevkalede önemlidir. Hükümetim ve halkım adına Türkiye'ye KKTC'ye devamlı verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Bu bayram gününde böyle bir müjdeyi halkımızla paylaşıyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı
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