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Akdeniz'de her şey yeniden başlıyor

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu salgın sonrası Doğu Akdeniz'de eski tabloya dönülmeyeceğini söyledi.
 27 Mayıs 2020 07:06
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Akdeniz'de her şey yeniden başlıyor

Bu şartlarda enerji şirketlerinin darboğaza girdiğini, denizlerde hidrokarbon aramanın finansal risk içerdiğini söyleyen Kumbaroğlu "Bütün bunlar Türkiye'nin Libya anlaşması ile Mavi Vatan'a hukuki dayanak kazandırdığı döneme denk gelince Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 'sözde' parsellerinde arama yapan yabancı şirketler bölgeden çekilmeye başladı. O şirketler büyük kazanç, düşük risk görmeden dönmez" dedi. Yabancı şirketlere fırsat sunacak tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Kumbaroğlu "Bu avantaj, doğru politika ile doğru yönlendirilirse ABD'nin İsrail'deki Leviathan sahasında ürettiği doğalgazın Türkiye'nin karasal boru hatlarından Avrupa'ya taşınması mümkün. Hatta Covid-19 sonrası tek seçenek olarak kaldı" diye konuştu.

PETROLDE YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Petrol üreticisi ülkelerin stoklarının üst seviyede olduğunu, seyahatler ve üretim başlayınca petrol talebinin artacağını, buna paralel olarak petrol ihraç eden ülkelerin üretimi artıracağını söyleyen Kumbaroğlu "Bu üretim artışı da fiyatları dengeleyecektir. Düşük fiyatlı petrol dönemi bir iki sene daha sürebilir" dedi.

CARİ AÇIĞI DÜŞÜREBİLİRİZ

Kumbaroğlu, Türkiye gibi enerji tüketicisi ülkelerin fiyat düşüşlerinde avantajlı duruma geldiğini söyledi ve "Covid-19, resesyona yol açmakla birlikte Türkiye için fırsat olabilir. Cari açığı düşürmek, enerji maliyetlerini aşağı çekmek için bu durum değerlendirilmeli. Çin'e karşı tepki de Türk sanayii için fırsat" ifadesini kullandı.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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