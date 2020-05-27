Dört şehirde virüs yeniden hortladı
|27 Mayıs 2020 07:24
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Yeni tip koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler meyvesini vaka sayılarında vermeye başlayınca uzun bir süredir vaka tespit edilmeyen illerimizde vatandaşlar gevşemeye başladı. Bu gevşemenin ardından Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi. Antalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 sebebiyle karantina altına alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı 31'e çıktı. Son bir aydır Covid-19 vakası görülmeyen Artvin'de de yeni vakalar tespit edilmiş, Borçka ilçesinde test sonucu pozitif çıkan dört kişi hastaneye kaldırılırken, 23 kişi de karantina altına alınmıştı.
OTUZ BEŞ GÜN SONRA.
Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından şehirde yeniden koronavirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı. Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere koronavirüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu "Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı" dedi. Elazığ'da da 20 gün sonra ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım "Şehir dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım" açıklamasını yaptı. Öte yandan Van'da da yasağa rağmen taziye kabul edilen evle bağlantılı koronavirüse yakalananların sayısı 128'e yükselirken hastanede tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.
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