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Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine ilişkin tedbirler yavaş yavaş hayata geçirilirken; AK Parti de kendi içinde normalleşmenin adımlarını atmaya başlıyor
 27 Mayıs 2020 07:26
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Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantılarda "Size güveniyorum. Çalışmalarınıza devam edin. Sahaya inin ve işi sıkı tutun" dediği öğrenildi.

YENİ GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz" açıklamasının detayları da belli oldu. Milletvekilleri başta olmak üzere teşkilat bugünden itibaren sahaya inecek. Köylere kadar gidecek olan teşkilat, vatandaşın pandemi sürecinde derdini dinleyecek. Vatandaşın ihtiyaçları sorulup, ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımlar atılacak. Teşkilat gerektiği zaman maske dağıtımı da yapacak.

Toplantıda koronavirüs sebebiyle ertelenen kongreler de gündeme geldi. Hazırlanan takvime göre, yarım kalan ilçe kongrelerinin temmuzda, il kongrelerinin de ağustos sonu eylül başı gibi yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Ankara'daki mesaisine başlaması planlanıyor. Bu kapsamda Genel Merkez'de ateş ölçümü ve giriş çıkışlarda termal kamera sistemi gibi güvenlik tedbirlerinin yanı sıra bu hafta tüm personele koronavirüs testi yapılmaya başlandı.

Damla Peker

Türkiye
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