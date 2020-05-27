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İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Salih Cenap Çevli (58), koronavirüsten hayatını kaybetti
 27 Mayıs 2020 07:50
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İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti

Salgın döneminde kurulan sanal hastane ile hastalara yardımcı olan, hasta olarak yattığı yoğun bakım yatağında bile gelen soruları cevaplayan Çevli'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Sanal hastanenin kurucusu Prof. Dr. Nebahat Bulut, "Gönüllü 160 hekim arasında en fazla soru cevaplayan kişiydi. Çok fedakar, eşine az rastlanan biriydi" dedi.
Memurlar.Net
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