1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normalleşmede maske vazgeçilmez olacak

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasını tespit edildiği günden bu yana 75 gün geçti. 11 Mart'ta görülen ilk vakadan 50 gün sonra yani 30 Nisan'da tablo tersine döndü. Vaka sayıları azalmaya başladı. Prof. Dr. Kara, normalleşen yaşamda maskenin vazgeçilmez olacağını kaydetti
 27 Mayıs 2020 07:58
Yazdır
Normalleşmede maske vazgeçilmez olacak

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam 2.5 ay geçti. Bu 75 günlük süreçte ülke genelinde 1 milyon 873 bin 607 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 397 vatandaşın yaşamını yitirirken, 121 bin 507 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla 739'a gerilerken, entübe hasta sayısı da 338 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk üç haftası kabus gibi geçerken, 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşmıştı. 11 Nisan'a kadar artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyrederken, ilk vakanın tespitinden dört hafta sonra, Kovid-19 salgını Türkiye'de tepe nokta denilen eşiğe ulaştı. 11 Nisan günü, 33 bin 170 kişiye test yapılırken, bir günde 5 bin 138 vaka tespit edilmişti. 11 Nisan ayrıca pandemi döneminde bir günde en çok vaka tespit edilen gün olarak kayıt geçmişti. 12 Nisan tarihinde vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edilirken, bu oran 18 Nisan tarihine kadar kademeli olarak düşüşe geçti. 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8'e geriledi. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, 22 Nisan ve 23 Nisan'da yüzde 3.2'ye geriledi. 24 Nisan ise kırılma noktasıydı. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498 gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, vaka artış hızı yüzde 2.6'nın da altına düşmeye başladı.

En düşük cuma

30 Nisan'dan sonra tablo tersine döndü, vaka ve ölüm artış oranları ciddi düşüşe geçti. Mayıs ayının ilk 10 günlük döneminde en yüksek vaka artış hızı yüzde 1.8 olurken, 1 Mayıs'ta yüzde 2.6 olan ölüm oran artış hızı ise 10 Mayıs'ta yüzde 1.3 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz cuma vaka artış hızı yüzde 0.62 ile pandemi döneminin en az artış gösterdiği gün oldu. Cumartesi günü yüzde 0.77 olan vaka artış hızı pazar yüzde 0.73, Pazartesi ise yüzde 0.63 oldu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tabloyu şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'deki vaka sayısı ve vaka artış hızındaki düşüş iyiye gittiğimizi gösteriyor. Büyük rakamlardan düşüş daha hızlı olur. Şu an binli rakamlara gerilemiş durumdayız. Bir hafta, 10 günlük sürenin ardından düşüşler göreceğiz. Vaka sayısını yaz aylarında sıfırlanması mümkün olmayacaktır. Pandemi nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Atılacak adımlar, sosyal mesafe ve maske kullanımı virüse karşı en büyük silahımız. Vatandaşlarımız tedbirli davranmaya, kurallara uymaya devam ederse haziran ayında vaka sayılarında ciddi bir azalma göreceğiz. Hayatın normalleşmeye başlaması ile sosyal mesafe ve maske kullanımından asla taviz vermememiz gerekiyor. Nüfusun büyük kısmı İstanbul, Ankara, İzmir'de olduğundan Kovid-19 büyük oranda bu şehirlerde görülüyor."

Bayramda korona sessizliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ili kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar ilk defa Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirdi. Bayram tatilinde araç kuyruklarının oluştuğu kara yolları boş kalırken, mezarlıklar da sessizliğe büründü. Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, yasağı çiğneyen 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor
27 Mayıs 2020 09:30		 Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi
27 Mayıs 2020 09:15
THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
27 Mayıs 2020 09:06		 Profesör, Emrah'tan helallik istedi
27 Mayıs 2020 08:52
Arabalardaki dezenfektana dikkat
27 Mayıs 2020 08:49		 Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
27 Mayıs 2020 08:40
Mehmet amcaya sürpriz kutlama
27 Mayıs 2020 08:35		 Öğrenciler tarımı atölyede öğrenecek!
27 Mayıs 2020 08:10
İstanbul'u bekleyen ulaşım krizi
27 Mayıs 2020 07:56		 İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
27 Mayıs 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Dolar, bayram sonrası 6,76'dan açılış yaptı09:51 - Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi09:49 - Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme09:43 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:31 - 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?09:30 - Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor09:18 - Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi09:15 - Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi09:06 - THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
09:04 - Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu08:52 - Profesör, Emrah'tan helallik istedi08:49 - Arabalardaki dezenfektana dikkat08:42 - İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu08:40 - Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı08:40 - Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar08:37 - Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu08:37 - İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerini doldurmak 1
sağa sola bakmamak 3
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 2
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 1
fincan böreği 2
yeniden başlamak 3
Boş boş oturmak 1
gözünü dikmek 2
koronanın bize öğrettikleri 1
biz babadan böyle gördük 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam