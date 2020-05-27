Normalleşmede maske vazgeçilmez olacak

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam 2.5 ay geçti. Bu 75 günlük süreçte ülke genelinde 1 milyon 873 bin 607 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 397 vatandaşın yaşamını yitirirken, 121 bin 507 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla 739'a gerilerken, entübe hasta sayısı da 338 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk üç haftası kabus gibi geçerken, 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşmıştı. 11 Nisan'a kadar artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyrederken, ilk vakanın tespitinden dört hafta sonra, Kovid-19 salgını Türkiye'de tepe nokta denilen eşiğe ulaştı. 11 Nisan günü, 33 bin 170 kişiye test yapılırken, bir günde 5 bin 138 vaka tespit edilmişti. 11 Nisan ayrıca pandemi döneminde bir günde en çok vaka tespit edilen gün olarak kayıt geçmişti. 12 Nisan tarihinde vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edilirken, bu oran 18 Nisan tarihine kadar kademeli olarak düşüşe geçti. 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8'e geriledi. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, 22 Nisan ve 23 Nisan'da yüzde 3.2'ye geriledi. 24 Nisan ise kırılma noktasıydı. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498 gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, vaka artış hızı yüzde 2.6'nın da altına düşmeye başladı.

En düşük cuma

30 Nisan'dan sonra tablo tersine döndü, vaka ve ölüm artış oranları ciddi düşüşe geçti. Mayıs ayının ilk 10 günlük döneminde en yüksek vaka artış hızı yüzde 1.8 olurken, 1 Mayıs'ta yüzde 2.6 olan ölüm oran artış hızı ise 10 Mayıs'ta yüzde 1.3 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz cuma vaka artış hızı yüzde 0.62 ile pandemi döneminin en az artış gösterdiği gün oldu. Cumartesi günü yüzde 0.77 olan vaka artış hızı pazar yüzde 0.73, Pazartesi ise yüzde 0.63 oldu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tabloyu şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'deki vaka sayısı ve vaka artış hızındaki düşüş iyiye gittiğimizi gösteriyor. Büyük rakamlardan düşüş daha hızlı olur. Şu an binli rakamlara gerilemiş durumdayız. Bir hafta, 10 günlük sürenin ardından düşüşler göreceğiz. Vaka sayısını yaz aylarında sıfırlanması mümkün olmayacaktır. Pandemi nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Atılacak adımlar, sosyal mesafe ve maske kullanımı virüse karşı en büyük silahımız. Vatandaşlarımız tedbirli davranmaya, kurallara uymaya devam ederse haziran ayında vaka sayılarında ciddi bir azalma göreceğiz. Hayatın normalleşmeye başlaması ile sosyal mesafe ve maske kullanımından asla taviz vermememiz gerekiyor. Nüfusun büyük kısmı İstanbul, Ankara, İzmir'de olduğundan Kovid-19 büyük oranda bu şehirlerde görülüyor."

Bayramda korona sessizliği

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ili kapsayan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar ilk defa Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirdi. Bayram tatilinde araç kuyruklarının oluştuğu kara yolları boş kalırken, mezarlıklar da sessizliğe büründü. Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, yasağı çiğneyen 47 bin 831 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tesbit edilen toplam 47.831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.