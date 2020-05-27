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Öğrenciler tarımı atölyede öğrenecek!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından hayata geçirilecek Akıllı Tarım Atölyeleri Projesi, orta öğretim öğrencilerine hem tarımı sevdirecek hem de tarım odaklı olarak teknoloji geliştirme fırsatı sunacak.
 27 Mayıs 2020 08:10
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Öğrenciler tarımı atölyede öğrenecek!

Tarım Kredi'nin teknoloji şirketi Tarnet tarafından yürütülecek projeyle belirlenen okullarda tarım odaklı teknoloji ve girişimcilik eğitimi verilecek.

'İlgi artacak'

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımda iş gücünün yaşlandığına ve toplumda tarıma yönelik ilginin azaldığına dikkati çekerek, gelecek kuşakların bu alana olan ilgisini artırmak istediklerini söyledi. Okullarda oluşturulacak Akıllı Tarım Atölyeleri ile tarımı orta öğretim çağındaki çocuk ve gençlerin gündemine sokacaklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretime destek sağlayacak. Akıllı Tarım Atölyelerinde hedefimiz 6. ve 7. sınıflar ile 9. ve 10. sınıftaki gençler. Laboratuvar ortamında bilişim sistemleri teknolojilerinin gerektirdiği donanımları, temel eğitimleri verirken kodlama, robotik kodlama gibi ileri eğitimleri de vereceğiz. Bir eğitim öğretim yılını kapsayacak planlama içindeyiz. Çocuklarımızın tarımsal üretim süreçlerini görmelerini istiyoruz."

Markette satılacak

Pilot okullarda seçmeli ders olarak planlanan projenin ikinci aşamasında bölgesel eğitim merkezleri kurmayı planladıklarını bildiren Poyraz, projedeki gençlerin desteğiyle üretilen ürünleri de Tarım Kredi'nin marketlerinde satışa sunacaklarını söyledi.
Milliyet
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