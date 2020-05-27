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Dolar düşüyor gözler borsada

Bayram tatili öncesi 6.81'li seviyelerde seyreden dolar/TL kuru, dün 6.73'e kadar geriledi. Dolardaki düşüş gün içinde yüzde 1'i aştı. Dolardaki gerilemede, gelişen ülkelerin para birimlerinin, koronavirüs salgınının yayılma hızının azaldığına ilişkin işaretlerin geldiği bir ortamda, küresel piyasalarda artan risk iştahının desteği ile hisse senetleri ile birlikte yükselmesi etkili oldu
 27 Mayıs 2020 08:15
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Dolar düşüyor gözler borsada

Milliyet Ekonomi'nin haberine göre: Bu hareketin, bayram tatilinin ardından bugün işlemlerin başlayacağı Borsa İstanbul'a da yansıyabileceği öngörülüyor.

'Normal' yükseltti

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle uygulamada olan olağanüstü hal, Tokyo ve Hokkaido'da kaldırıldı. Ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü yükselen Nikkei 225 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2.55 artışla 21.271 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.8 artışla 2.840 puanda dengelendi. Hong Kong'da da Hang Seng endeksi olumlu haber akışıyla birlikte yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre yüzde 2.2 değer kazancıyla 23.450 puana çıktı.

BSMV değişti

Öte yandan bayram tatili sırasında para piyasalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler de yapıldı. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı da binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.
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