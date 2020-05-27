1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına iki saat kala Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali önünde denetleme yapan trafik polisine otomobilliyle çarpan Haydar Ö. olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yakalanan Haydar Ö.'nün ehliyetine alkollü olduğu gerekçesiyle el konulurken, makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi.
 27 Mayıs 2020 08:28
Yazdır
Alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı

Olay, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolu Sebze ve Meyve Hali önünde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde hal önünde denetim yapan polis ekipleri önünde araç yoğunluğu oluşmaması için güvenlik önlemi aldı bu sırada 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. denetim yapan trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere düşerek yaralanırken sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM, ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM"

Kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracın plakasını belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen aracın sürücüsü gece saatlerinde sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polise çarptığı otomobil otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezine getirildi. Haydar Ö. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Olay yerinden neden kaçtın" sorusuna "Korktuğum için kaçtım. Pişmanım, polis ağabeyden özür diliyorum" şeklinde cevap verdi.

Haydar Ö.'ye polis ekiplerince yapılan alkol testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi. Haydar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücünün otomobiliyle polise çarpma anı ise saniye saniye olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki araçların arasından otomobiliyle makas atarak çıkan sürücü görevli polis memuruna çarpıyor daha sonra polis memuru savrularak yere düşerken sürücü ise hızla olay yerinden kaçıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 09:49		 İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu
27 Mayıs 2020 08:42
Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar
27 Mayıs 2020 08:40		 Gece yarısı dehşet! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
27 Mayıs 2020 08:17
'Robot doktorlar' dönemi başlıyor
27 Mayıs 2020 07:52		 Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor
26 Mayıs 2020 18:52
ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
26 Mayıs 2020 18:47		 Eski Rus milletvekilinin kızı ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırmış
26 Mayıs 2020 18:26
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
26 Mayıs 2020 16:56		 Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı
26 Mayıs 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Dolar, bayram sonrası 6,76'dan açılış yaptı09:51 - Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi09:49 - Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme09:43 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:31 - 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?09:30 - Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor09:18 - Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi09:15 - Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi09:06 - THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
09:04 - Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu08:52 - Profesör, Emrah'tan helallik istedi08:49 - Arabalardaki dezenfektana dikkat08:42 - İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu08:40 - Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı08:40 - Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar08:37 - Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu08:37 - İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zor zamanlar 1
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
Bayram günü operatörlerin çekmemesi 2
sağa sola bakmamak 3
son pişmanlık fayda vermez 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
oğlak burcu 3
fincan böreği 2
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 4
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam