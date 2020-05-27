Alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
|27 Mayıs 2020 08:28
|Yazdır
Olay, Bayrampaşa TEM Bağlantı yolu Sebze ve Meyve Hali önünde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerde hal önünde denetim yapan polis ekipleri önünde araç yoğunluğu oluşmaması için güvenlik önlemi aldı bu sırada 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. denetim yapan trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru yere düşerek yaralanırken sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM, ÇOK PİŞMANIM ÖZÜR DİLİYORUM"
Kaza sonrası polis ekipleri kaçan aracın plakasını belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen aracın sürücüsü gece saatlerinde sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polise çarptığı otomobil otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezine getirildi. Haydar Ö. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Olay yerinden neden kaçtın" sorusuna "Korktuğum için kaçtım. Pişmanım, polis ağabeyden özür diliyorum" şeklinde cevap verdi.
Haydar Ö.'ye polis ekiplerince yapılan alkol testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi. Haydar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücünün otomobiliyle polise çarpma anı ise saniye saniye olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki araçların arasından otomobiliyle makas atarak çıkan sürücü görevli polis memuruna çarpıyor daha sonra polis memuru savrularak yere düşerken sürücü ise hızla olay yerinden kaçıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 09:49
|İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu
27 Mayıs 2020 08:42
|Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar
27 Mayıs 2020 08:40
|Gece yarısı dehşet! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
27 Mayıs 2020 08:17
|'Robot doktorlar' dönemi başlıyor
27 Mayıs 2020 07:52
|Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor
26 Mayıs 2020 18:52
|ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
26 Mayıs 2020 18:47
|Eski Rus milletvekilinin kızı ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırmış
26 Mayıs 2020 18:26
|Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
26 Mayıs 2020 16:56
|Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı
26 Mayıs 2020 15:21