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Mehmet amcaya sürpriz kutlama

Başkan Erdoğan 81 il teşkilatı ile bayramlaştı. Muğla'da yaşayan AK Parti'nin en yaşlı üyelerinden biri olan 91 yaşındaki Mehmet Maşa'ya doğum günü pastası göndererek doğum gününü kutladı
 27 Mayıs 2020 08:35
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Mehmet amcaya sürpriz kutlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı süresince çalışmalarını sürdürdü. Bayramın 2. günü parti teşkilatlarına hitap eden Erdoğan, AK Parti'nin en yaşlı ve en genç üyeleri ile telefonla görüştü, bir şehit ailesini aradı, çocuklarla bayram sevincini paylaştı.

Başkan Erdoğan, Muğla'da yaşayan AK Parti'nin en yaşlı üyelerinden biri olan Mehmet Maşa'ya (91) doğum günü pastası gönderdi. Sürpriz pastanın mumunu üfleyen Maşa, görüntülü görüştüğü Erdoğan'a dua etti. Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Maşa, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bundan sonrada hep başımızda olsun" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 2 Mart'ta İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın baba ocağına yaptığı bayram ziyareti sırasında Erdoğan'ı arayarak, aileyle görüştürdü. Erdoğan, "İsyan etmiyoruz. Şükürler olsun, hamdolsun böyle bir evladın annesi oldum" diyen şehit annesi Nermin Ak'a "Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin küresel salgın sürecini başarıyla yönettiğini ve sonuca yaklaştığını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

MİLLETİMİZE ANLATMALIYIZ

"Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu vesileyle arife gününden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız fedakarlığın karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız. 'Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Milletimize çok iyi bir şekilde anlatmamız gereken hususlardan biri de budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız.

Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Hep birlikte, hasbi bir şekilde, buraya dikkat edin hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştığımız ve elimizden gelen çabayı gösterdiğimizde, milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur.

Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolculuğumuzda bir sonraki hesap verme vakti olan seçimlere kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok." Bu arada Erdoğan dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Tebbun, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundular. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bayram nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de telefonda görüştü. İki lider, yeni tip koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele alındı.
Sabah
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