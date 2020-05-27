Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
|27 Mayıs 2020 08:37
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Türkiye, koronavirüs salgınıyla olan mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürürken, bir yandan da yeni normalleşme sürecini uygulamaya başladı.
Plajlar, ulaşım araçları ve liglerin başlama tarihinin belirlenmesinden sonra şimdi de spor salonlarının açılacağı tarihi yavaş yavaş netleşiyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklama yaptı.
"HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE SPOR SALONLARINI AÇMAYI PLANLIYORUZ"
Kasapoğlu açıklamasında,
"Tedbirler ve hijyen kriterlerine uyulduğunda spor salonları için de çok uzak bir zamandan bahsedemeyiz. Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Salonların kapasitesi, durumları, duşları gibi konuların hepsini değerlendireceğiz. Kurallara uyulduğu taktirde yeniden insanlarımızla buluşacak."ifadelerini kullandı.
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