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İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart'ta Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini iddia etmişti. Ongun, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Böyle dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.
 27 Mayıs 2020 08:37
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İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk TV'de Enver Aysever'in sunduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aysever; uzun süredir muhalefet ile iktidar kanadında tartışma konusu olan Fazilet durağı ile ilgili Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" sorusunu yöneltti.

"BU BİR HATA MI? EVET"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 küsür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" ifadelerini kullandı.

İBB, SAVCILIĞIN KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu. Ongun; söz konusu otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürmüştü. Söz konusu iddiayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirmişti.
Memurlar.Net
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