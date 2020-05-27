1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar

Pendik'te yaya devriye görevi yapan bekçiler, Botaş Parkı'nın yanında kimlik sordukları grubun saldırısına uğrarken, 6 saldırgandan 4'ü yakalandı.
 27 Mayıs 2020 08:40
Yazdır
Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar

İstanbul Pendik'te, saat 01.50 sıralarında Kaynarca Mahallesi Dağ Sokak üzerindeki Botaş Parkı'nın önündeki kaldırımda oturan ve ne olduğu henüz belirlenemeyen bir şeyler içen 5-6 kişilik gruba, devriye görevi yapan bekçiler kimlik sordu.

TARTIŞMA ÇIKTI, BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Bunun üzerine, kimlik soran bekçiler ve grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gruptaki kişiler bekçilere saldırdı. Bekçilerle grup arasında yaşanan arbede sırasında, bekçiler kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan 4 kişi yakalanırken, bazı şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 4 kişi gözaltına alındı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olay sırasında parkta olan bir mahalle sakini yaşananları anlattı. Şüphelilerin parkın kenarından bir şeyler içtiğini belirten vatandaş,

"Burada bekçiler devriye atıyordu. İki tane bekçimiz. Devriye atarken; orada ne kullandığı belli olmayan bazı kişiler vardı. Bekçiler onları yanına çağırdı. Onlar da kaçmaya başladı. Buraya doğru kaçmaya başladılar. Bekçiler burada tuttu. İçlerinden bir tanesi, kafasına vurmaya başladı. Arabanın camına vurmaya başladı. Belki de el izleri duruyordur. Kafasını yere vurmaya başladı. Kendini yere atmaya başladı, kendimi öldüreceğim diyordu. Bekçilere küfrettiler. Arbede sırasında burada biber gazı sıktılar. Sonra zaten ekipler kalabalık şekilde gelince hepsini alıp götürdüler. Kaçanlarda oldu"

dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 09:49		 İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu
27 Mayıs 2020 08:42
Alkollü sürücü denetleme yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
27 Mayıs 2020 08:28		 Gece yarısı dehşet! Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
27 Mayıs 2020 08:17
'Robot doktorlar' dönemi başlıyor
27 Mayıs 2020 07:52		 Edirne Valiliği: Polise mukavemet gösteren 7 kişi aranıyor
26 Mayıs 2020 18:52
ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü
26 Mayıs 2020 18:47		 Eski Rus milletvekilinin kızı ceviz ve evlilik vaadiyle dolandırmış
26 Mayıs 2020 18:26
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
26 Mayıs 2020 16:56		 Sazlıkta cesedi bulunan kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı
26 Mayıs 2020 15:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Dolar, bayram sonrası 6,76'dan açılış yaptı09:51 - Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi09:49 - Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme09:43 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:31 - 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?09:30 - Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor09:18 - Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi09:15 - Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi09:06 - THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
09:04 - Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu08:52 - Profesör, Emrah'tan helallik istedi08:49 - Arabalardaki dezenfektana dikkat08:42 - İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu08:40 - Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı08:40 - Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar08:37 - Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu08:37 - İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şans vermek 3
koronanın bize öğrettikleri 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 1
biz babadan böyle gördük 1
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
kabir ziyaretleri 1
zor zamanlar 1
ben özledim galiba seni 2
evde kendi saçını kesenler 5
yeniden başlamak 3
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam