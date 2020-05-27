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İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu

Bursa'nın tanınmış simalarından ilahiyatçı yazar, Türk Musikisi Sanatçısı Mürşit Kavurmacı'nın, Mudanya ilçesindeki evinin yakınlarında denizde cansız bedeni bulundu.
 27 Mayıs 2020 08:42
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İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu

Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden, Kurşunlu Mahallesi istikametine gidişte Çamlıbel Mevkinde, İddiaya göre evinden yürüyüşe çıkan Kavurmacı uzun süre geri dönmeyince ailesi tarafından merak edilip aranmaya başladı.

CESEDİ KAYALIKLARIN DİBİNDE, SUDA BULUNDU

İlahiyatçı ünlü yazarın cesedi evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu. Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği belirtildi.

YAKINLARI VE SEVENLERİ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Mustafa Kavurmacı'nın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tahkitat başlattı. Kavurmacı'nın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri taziye için evine akın etti.

Bursa'nın yakından tanıdığı bir isim olan Kavurmacı, sosyal medyadaki son paylaşımda

"Rahman yücedir"

diye yazmış, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini yine sosyal medyadan haber etmişti.

Kavurmacı, oğlunun asker fotoğrafını paylaştığı mesajında,

"Bayramda asker oğlumun hasreti vardı. Oğlum Alperen'in Manisa'daki yemin törenine tedbir gereği gidemedik. Onu göremeden doğrudan Şırnak Uludere'ye dağıtım yapıldı. O şimdi hala karantinada ve 70 günlük asker"

 ifadelerini kullanması dikkat çekti.

MÜRŞİT KAVURMACI KİMDİR

Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı ilahiyat fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapan Mürşit Kavurmacı, tasavvuf musikisiyle uğraşıyordu. Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders almış, 2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışıyordu.

"Aşığım Cemaline"

ve "Vakfı Seher" adlı albümleri de bulunan Kavurmacı, "Hayatın Pusulası" adlı bir de kitap yazmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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