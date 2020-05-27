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Arabalardaki dezenfektana dikkat

Uzmanlar hayatımızın bir parçası haline gelen dezenfektanların, arabada yüksek sıcaklık altında bekletilmesi durumunda patlayabileceği konusunda uyardı. Prof. Dr. Güner Sönmez, "Araçlarda unutulmamalılar" dedi.
 27 Mayıs 2020 08:49
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Arabalardaki dezenfektana dikkat

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Koronavirüs salgını ile birlikte dezenfektanlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İçerisinde yüzde 70-80 oranlarında alkol barındıran dezenfektanlar yaz aylarında gizli bir tehlike barındırıyor. Arabada unutulan dezenfektanlar yüksek ısılara ulaştığında ufak bir elektriklenmede patlama ve yanma etkisi yaratabiliyor.

YANGIN RİSKİ YÜKSEK

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Güner Sönmez, şöyle konuştu: "Yaz aylarında arabaların içinin ısısının 150 dereceye kadar çıktığını biliyoruz. Dezenfektanların da araç içerisinde bu ısıya ulaşması çok kolay. Dezenfektanın kapağı açıksa ya da ufak bir sızıntı varsa alkol buharlaşır ve havada asılı kalır. Böyle bir senaryoda araca binildiğinde kıyafetten bile oluşabilecek ufacık bir elektrik akımı ile patlama yaşanabilir ve yangın çıkabilir. Statik elektrik ya da otomobilin elektrik aksamı yangına sebep olabilir. Şu anda sıcak iklimi olan bölgelerde uzmanlar ve güvenlik birimleri bu noktaya dikkat çekiyor. ABD ve Portekiz'de konuyla ilgili çağrıda bulunuldu.

AMAN ALKOLÜ UÇMASIN

Dezenfektan ağzı açık bırakılırsa içindeki alkol kolayca uçar. Virüsü esas öldüren de bu şişelerin içerisindeki alkoldür. Alkol virüsün etrafındaki yağ tabakasını çözer ve virüsleri öldürür. Arabada ya da sıcak ortamda uzun süre durmuş dezenfektanlar koruyucu etkisini kaybeder. Buna dikkat etmek gerekir. Özellikle Adana, Antalya gibi yazın sıcaklığın çok yüksek noktalara ulaştığı bölgelerde herkes dikkatli olmalı, dezenfektan sıkıca kapatılarak çantada taşınmalı."
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