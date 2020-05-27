Profesör, Emrah'tan helallik istedi

Oktay Banlı eski fotoğraflarını karıştırırken şarkıcı Emrah'ın kartpostallarını buldu. Ünlü cerrah bu kartpostalları 10 Mayıs'taki doğum gününde Twitter hesabından, "Bunlar Küçük Emrah kartpostalları. Ankara Tıp okurken Kızılay Postanesi'nin önünde çok Emrah kartpostalı sattım. Çok para kazandım. Bugün doğum günüm. Ölümlü dünya. Seneyi belki görmem. Emrah'ı tanıyan, bilen varsa ona teşekkür etmek istiyorum. Bana yardım edin bu notumu ulaştırın olur mu" mesajıyla paylaştı.

HAKKINI HELAL ET KARDEŞİM

Banlı, geçen cumartesi günü de isteğinin gerçekleştiğini, "Az önce Emrah Bey numaramı bulmuş, beni aradı. O kadar mutlu oldum ki. İlk anatomi kitabımı almıştım o karpostalları satarak. Hep anılarımda, dualarımda olacaksın. Hakkını helal et Emrah kardeşim. Ayağına taş değmesin" tweet'iyle duyurdu. Banlı, 36 yıllık helalleşmeyi şöyle aktardı:

"1984 yılında Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydim. O zamanlar SMS'ler yoktu ve bayramlaşmak için tebrik kartı kullanılıyordu. Kızılay Postanesi önünde kart tezgahım var. Kart satışı yaparken birden Emrah kartlarının çok satıldığını fark ettim. Ben de İstanbul'a trenle giderek toptan Emrah kartları ve posterleri aldım. Üç gün içerisinde bütün kartları sattım. Bir anatomi atlası alacak kadar da para biriktirdim. En pahalı kitabımızdır o. Her bayramda ve yılbaşlarında orada yerim vardı, satardım. O yıl çok para kazanmıştım.