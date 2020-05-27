1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
 27 Mayıs 2020 09:04
Yazdır
Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu

CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

İNAL: HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİN

Avukat Mustafa Doğan İnal; Dila Koyurga'nın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Tweetleri paylaşmak istemezdim ama bilinsin diye paylaşıyorum. Bu iğrenç tweetleri atıp bugün silmek seni kurtarmayacak. Sonra bir muhalif daha yargılanıyor, düşünce özgürlüğü diye ağlamak yok. Hukuk önünde hesabını vereceksin. Son olarak kem söz sahibine aittir..." dedi.

İnal, "Bu iğrenç hakaretlerin sahibi CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na an itibariyle suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KARŞI HAKARET SUÇU İŞLENDİ"

Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Özel'in suç duyurusunda; şüpheli Dila Koyurga'nın Twitter isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile basın ve yayın yoluyla o dönem Başbakan olarak görev yapmakta olan Recep Tayyip Erdoğan' a karşı hakaret suçu işlediğini ifade edildi.

Suç duyursunda; şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması talep edildi.

İŞTE O SUÇ DUYURUSU

Suç duyurusunda şöyle denildi:

"Şüpheli, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile Müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur."

"5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun' gereğince öncelikle şüphelinin sorumluluğu belirlenmelidir.

Şüpheli sosyal medya kullanıcıları anılan kanunun 1/f maddesi uyarınca içerik sağlayıcıdırlar. İçerik sağlayıcı 'internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri' temsil eder.

Aynı kanunun 4. Maddesi ise içerik sağlayıcının sorumluluğunu düzenlemiştir.

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

Maddenin 1. fıkrasında görüleceği üzere içerik sağlayıcı olan şüpheli kendilerine ait sosyal medya hesaplarında yaptıkları tüm paylaşımlardan sorumlu tutulacaktır."

"Şüphelinin küfür ve hakaret içeren iddia ve ithamları açıkça suç teşkil etmekte, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararları ile koruma altına alınmış olan kişilik haklarını alenen ihlal etmektedir. Bu sebeple yukarıdaki linklerde yer alan şikayete konu paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamına giremez."

"Şüphelinin Müvekkilimi toplum nezdinde küçük düşürmek ve hakaret etmek kastıyla gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurma zarureti doğmuştur."
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma
25 Mayıs 2020 20:47		 Camilerden korsan müzik yayınına 30 kişilik özel ekip
24 Mayıs 2020 23:00
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 17:00		 Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 02:49
Sahte evrakla defterdarlıktan para aktaran avukat tutuklandı
22 Mayıs 2020 22:07		 Cami hoparlöründen müzik çalınmasına bir tutuklama
22 Mayıs 2020 14:54
3,5 milyon liralık altın çalmışlardı... Yeni detaylar ortaya çıktı
21 Mayıs 2020 22:48		 Vatandaşı dolandıran sahte 'Komiser Murat' yakalandı
21 Mayıs 2020 21:00
Cami'den 'çav bella' yayınına ilişkin bir kadın gözaltında
21 Mayıs 2020 19:46		 Sinyal kesici 'jammer' bulunmasına rağmen cami frekansına girmişler
21 Mayıs 2020 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:54 - Dolar, bayram sonrası 6,76'dan açılış yaptı09:51 - Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi09:49 - Van'da AK Parti binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi09:44 - Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme09:43 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:31 - 15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?09:30 - Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor09:18 - Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi09:15 - Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi09:06 - THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
09:04 - Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu08:52 - Profesör, Emrah'tan helallik istedi08:49 - Arabalardaki dezenfektana dikkat08:42 - İlahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı, denizde ölü bulundu08:40 - Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı08:40 - Pendik'te kimlik soran bekçilere saldırdılar08:37 - Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu08:37 - İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Erdoğan talimat verdi, teşkilat sahaya iniyor
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağa sola bakmamak 3
son pişmanlık fayda vermez 1
Boş boş oturmak 1
koronanın bize öğrettikleri 1
aracı 2
ezgi mola 1
enis arıkan 1
Aşı bulunana kadar devam edecek 3
gözünü dikmek 2
ben özledim galiba seni 2
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam