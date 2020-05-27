THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşlarının şu anki plan doğrultusunda 4 Haziran'da açılacağını söyledi. Maliyetlerin çok yükseldiğini bunun için bazı düzenlemelere gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Aycı, iç hatlarda ikramları kaldırdıklarını ifade etti. Hijyen açısından 4 saate kadar olan yolculuklarda artık yolculara battaniye dağırılmayacağını belirten Aycı, ayrıca kabin içine el çantası dışında bagaj alınmayacağını da ifade etti.

Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci'nin sorularını yanıtlayan Aycı, "Dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90'ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti" diyen Aycı, bu sürçte personel çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Aycı, "Elimizden geldiğince personel çıkarmamaya çalışacağız. Ama bir birim maaş alanla 20 birim maaş alanlarla aralardaki ayarlamalar gerekli oluyor. Bir birim alana dokunmamak için belki 20 birim ya da altına alınan maaşlarda oynamalar gerekecek" dedi.

'İç hatlarda ikramı kaldırıyoruz'

İç hatlarda sadece su vereceklerini söyleyen Aycı, şöyle konuştu:

"Bu durum yurt dışında da iki saatlik uçuşlara kadar böyle olacak. Sonrası kademeli olarak artan ama mutlaka ambalajlı ürünlerle ikram yapacağız. Pre Order sistemi ile ikram olmayan uçuşlar için yolcular ücretini ödeyerek uçakta teslim sipariş verebilecekler. Elbette ürünler Internet üzerinde bir sayfada açıklanacak."