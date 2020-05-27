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Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi

Gaziantep Valisi vakaların kentteki Suriyelilerden kaynaklandığı iddiasında bulunan bir kişiye verdiği yanıtta, "Sizleri tenzih ediyorum ama maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. Bu konuda sizlere de yanlış bilgi verilmiş olabilir. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir.
 27 Mayıs 2020 09:18
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Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi

Gaziantep'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "23.05.2020 günü saat 00.00'dan 26.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 günlük ilimiz genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yanndan Gaziantep Valiliği, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgın süreciyle bazı haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda ilimizde pandemi süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verilmektedir. Söz konusu haber ve paylaşımların devam etmesi halinde bu haber ve paylaşımları yapan kişi ve kurumlar halkında vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeleri nedeniyle adli ve idari işlem uygulanacaktır."

- "Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi"

Öte yandan Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Gül, Twitter hesabından kendisine ulaşarak, vakaların kentteki Suriyelilerden kaynaklandığı iddiasında bulunan bir kişiye verdiği yanıtta, "Sizleri tenzih ediyorum ama maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. Bu konuda sizlere de yanlış bilgi verilmiş olabilir. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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