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15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 il için seyahat yasağının yeniden uzatılması düşünülmüyor.
 27 Mayıs 2020 09:31
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15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?

15 il için şehirlere giriş çıkış yasağı 3 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 15 il için giriş çıkış yasağı 3 Haziran'da sona erecek. İstanbul Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 il için yasakların yeniden uzatılması düşünülmüyor.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran'a kadar devam edilecek.
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