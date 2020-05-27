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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 27 Mayıs 2020 09:43
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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı
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