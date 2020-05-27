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Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun, belediye başkanını değil, belediye meclisini mahkemeye verdiğini söyledi. 4 ayrı ücreti olan Uzun "Para pul peşinde değilim, bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum" dedi.
 27 Mayıs 2020 09:51
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Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Uzun kendi belediyesiyle mahkemelik oldu. Uzun'un, maaşı belediye meclis kararıyla 8 bin liradan 4 bin 900 liraya düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre yürütmenin durdurulması talebi reddedilen Uzun, belediye başkan yardımcılığı maaşı dışında emekli maaşı, ziraat mühendisi görevinden maaşı ve bir tarım firmasından ise huzur hakkı alıyor.

Uzun, belediyeyi mahkemeye vermesine ilişkinse şunları söyledi: "Ben belediye başkanımızı değil, kararı alan belediye meclisini mahkemeye verdim. Maaşımı düşürdüler. Meclis çoğunluğu bizim partiden değil. Bu nedenle karar aldılar. Ben para pul peşinde değilim. Bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Başkanımız bana 'Bir Belediye şirketi üzerinden eksiğini telafi edelim' dedi ama kabul etmedim."
Sözcü
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