Yaylada rahatsızlanan genç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta yaylada rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
|27 Mayıs 2020 10:13
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Kavşut köyündeki Kömür Yaylası'nda 22 yaşındaki Veysel Y, göğsündeki ağrı nedeniyle rahatsızlandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, engebeli arazi ve ulaşımda sorun yaşanacağını düşünerek, 112 Acil Çarı komuta merkezinden ambulans helikopter talep etti.
Kayseri'den kalkan ambulans helikopter, Veysel Y'yi yayladan alıp, Göksun Devlet Hastanesine nakletti.
Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu
27 Mayıs 2020 11:27
|Hukukçulardan maskeyle işlenen suçlar için uyarı
27 Mayıs 2020 11:23
|İl il koronavirüs'ten vefat eden kişi sayısı
27 Mayıs 2020 10:56
|Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor
27 Mayıs 2020 09:30
|Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi
27 Mayıs 2020 09:15
|THY'den virüs önlemleri: İkramlar kaldırılıyor, battaniye yok
27 Mayıs 2020 09:06
|Profesör, Emrah'tan helallik istedi
27 Mayıs 2020 08:52
|Arabalardaki dezenfektana dikkat
27 Mayıs 2020 08:49
|Mehmet amcaya sürpriz kutlama
27 Mayıs 2020 08:35
|Öğrenciler tarımı atölyede öğrenecek!
27 Mayıs 2020 08:10