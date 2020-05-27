1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı

Virüs nedeniyle 352 bin 287 kişi yaşamını yitirdi
 27 Mayıs 2020 10:15
Yazdır
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 688 bin 840'a çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 352 bin 287 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 432 bin 236 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bin 840'a ulaştı.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 725 bin 275 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 100 bin 572 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (394 bin 507), Rusya (362 bin 342), İspanya (283 bin 339), İngiltere (265 bin 227), İtalya (230 bin 555), Fransa (182 bin 722), Almanya (181 bin 288), Türkiye (158 bin 762), Hindistan (151 bin 876), İran (139 bin 511), Peru (129 bin 751), Kanada (86 bin 647), Çin (82 bin 993), Şili (77 bin 961), Suudi Arabistan (76 bin 726), Meksika (74 bin 560), Pakistan (59 bin 151), Belçika (57 bin 455), Katar (47 bin 207), Hollanda (45 bin 578), Belarus (38 bin 59), Ekvador (37 bin 355), Bangladeş (36 bin 751), İsveç (34 bin 440), Singapur (32 bin 343), Birleşik Arap Emirlikleri (31 bin 86), Portekiz (31 bin 7), İsviçre (30 bin 761), İrlanda (24 bin 735), Güney Afrika (24 bin 264), Endonezya (23 bin 165), Kolombiya (23 bin 3), Kuveyt (22 bin 575), Polonya (22 bin 74) ve Ukrayna (21 bin 584)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 48, İtalya 32 bin 955, Fransa 28 bin 530, İspanya 27 bin 117, Brezilya 24 bin 593, Belçika 9 bin 334, Almanya 8 bin 498, Meksika 8 bin 134, İran 7 bin 508, Kanada 6 bin 639, Hollanda 5 bin 856, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 397, Hindistan 4 bin 346, İsveç 4 bin 125, Rusya 3 bin 807, Peru 3 bin 788, Ekvador 3 bin 203, İsviçre 1915, İrlanda 1615, Endonezya 1418, Portekiz 1342, Pakistan 1225, Polonya 1024, Şili 806, Kolombiya 776, Ukrayna 658, Güney Afrika 524, Bangladeş 522, Suudi Arabistan 411, Birleşik Arap Emirlikleri 253, Belarus 208, Kuveyt 172, Katar 28 ve Singapur 23."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
27 Mayıs 2020 08:31		 Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
26 Mayıs 2020 17:38
Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük
26 Mayıs 2020 16:44		 Avustralya'da virüs aşısı insanlarda denenmeye başladı
26 Mayıs 2020 14:29
Almanya 31 ülkeye kısıtlamaları kaldırıyor... Listede Türkiye yok
26 Mayıs 2020 14:25		 Virüs Trump'ın işletmelerini de vurdu: 2100 kişinin işine son verildi
26 Mayıs 2020 13:19
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 592 bini aştı
26 Mayıs 2020 11:17		 Avrupa'da bir ilk, koronavirüslü hastaya organ nakli
26 Mayıs 2020 10:04
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya ordusuna destek
26 Mayıs 2020 06:40		 Sudan'da korona virüs kabusu: Resmen açıklandı
26 Mayıs 2020 04:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Gram altın 372 lira seviyelerinde11:49 - Yoksulluk sınırı 8 bin TL'ye dayandı11:46 - '1000'inin üzerinde solunum cihazımızı ihracatı gerçekleştirildi'11:27 - İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu11:23 - Hukukçulardan maskeyle işlenen suçlar için uyarı11:05 - Memurların azami çalışabilecekleri süre nasıl belirlenmektedir?11:04 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:04 - 'Aile danışmanlığı ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz'11:03 - 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak10:56 - İl il koronavirüs'ten vefat eden kişi sayısı
10:50 - Erdoğan, Haziran başı Ankara'ya dönüyor10:40 - Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı10:39 - Sivas Valiliğinden esprili 'geçmiş bayram' ziyareti uyarısı10:39 - Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu10:36 - İfşacı kocanın yedi yıl hapsi isteniyor10:26 - Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak10:23 - Maske kumaşı karaborsaya düştü10:22 - Kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı korudular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
İl il koronavirüs'ten vefat eden kişi sayısı
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aracı 3
ezgi mola 2
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 4
fincan böreği 2
evde kendi saçını kesenler 5
yerini doldurmak 2
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 4
ramazan bayramı 1
gözünü dikmek 3
menemen 5
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam