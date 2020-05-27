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Özdil'e 380 bin TL kaçak villa cezası

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasında yapılan kaçak bölümler için 380 bin TL para cezası kesildi.
 27 Mayıs 2020 10:17
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Özdil'e 380 bin TL kaçak villa cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak yapılmış bölümleri olduğu tespit edilmiş ve yıkım kararı verilmişti.

Özdil, karara itiraz etmiş, yıkım bir süre durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, kararını verdi. Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti.

380 BİN TL CEZA

Süreç devam ederken, Bodrum Belediyesi'nin, kaçak yapıya ilişkin Özdil'e 380 bin TL ceza kestiği ortaya çıktı.

Belediyenin Özdil'e gönderdiği tebligatta, idari para cezasının 3194 sayılı yasanın 42. maddesi 2. fıkrasında yer alan "Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, projelere, imar mevzuatına aykırılık" nedeniyle uygulandığına yer verildi.
Memurlar.Net
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