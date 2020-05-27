Özdil'e 380 bin TL kaçak villa cezası
|27 Mayıs 2020 10:17
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak yapılmış bölümleri olduğu tespit edilmiş ve yıkım kararı verilmişti.
Özdil, karara itiraz etmiş, yıkım bir süre durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, kararını verdi. Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti.
380 BİN TL CEZA
Süreç devam ederken, Bodrum Belediyesi'nin, kaçak yapıya ilişkin Özdil'e 380 bin TL ceza kestiği ortaya çıktı.
Belediyenin Özdil'e gönderdiği tebligatta, idari para cezasının 3194 sayılı yasanın 42. maddesi 2. fıkrasında yer alan "Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, projelere, imar mevzuatına aykırılık" nedeniyle uygulandığına yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Aile danışmanlığı ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz'
27 Mayıs 2020 11:04
|0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak
27 Mayıs 2020 11:03
|Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı
27 Mayıs 2020 10:40
|Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi
27 Mayıs 2020 09:18
|Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
27 Mayıs 2020 08:37
|Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
27 Mayıs 2020 08:04
|Bakanlık harekete geçti! 3 GSM şirketine inceleme
27 Mayıs 2020 07:46
|Seyahat yasağında İstanbul sona kalsın
27 Mayıs 2020 06:41
|Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:18
|81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01