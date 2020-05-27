Üniversitelere uluslararası kalite güvencesi

Pandemi nedeniyle eğitim gündeminin uzaktan eğitime odaklandığı şu günlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) önemli bir başarıya imza attı. YÖKAK, Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayan Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne (ENQA) tam üye olmayı başardı. Diğer uluslararası üyeliklerin yanında bu üyelik Türkiye için ne anlama geliyor? Üniversiteler ve öğrenciler bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Uzaktan eğitime neler kazandıracak? YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ENQA üyeliğiyle birlikte yükseköğretimde elde edilecek kazanımları SABAH'a şöyle anlattı: * Kovid-19 salgını ile birlikte dünya daha da karmaşık ve belirsiz oldu. Bilişim teknolojileri çok hızlı gelişti. Üniversitelerin duvarları yıkıldı. Bu süreçte üniversitelerin eğitim verme şekilleri de çok etkilendi ve değişken oldu. Bu kadar karmaşık bir sistemin başarısının ve sonuçlarının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, kalite ve akreditasyon süreçlerinin önemi daha da artırdı. * YÖKAK'ın Şubat 2019'da ENQA'ya afiliye üye olmasının hemen ardından değerlendirme süreci başladı. ENQA tarafından resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen YÖKAK, 28 Nisan'da 5 yıllık üyeliğe hak kazandı. YÖKAK, ENQA üyeliği yanında APQN (Asya Pasifik Ağı) üyesi olup, CHEA (Amerika) ve INQAAHE (Global) başvurularının da bugünlerde sonuçlanmasını beklemektedir.

ÖĞRENCİLERE GETİRİSİ NE OLACAK?

* Üniversitelerin ve programların çıktı kontrolleri uluslararası kalite standartlarında değerlendirmeye tabi tutalacak. Üniversitelerin taahhüt ettiği eğitimlere uygun nitelikte öğrenci mezun edip edilemediği kontrol edilecek. Yani üniversitelerin standartları otomatik olarak yükselecek. * Pandemiyle hızlı bir dönüşüm oldu. Yeni dönemde bazı derslerin tamamen uzaktan eğitimle verilmesi gündemde. Bu değişimin kontrolü daha evrensel normlara göre yapılabilecek. * Uzaktan eğitimin kazanımları yüzyüze eğitimle aynı olması gerekir. Bu ilkeden hareketle akademisyenlerin, öğretim üyelerinin de sürece adapte olabilmesi için daha yetkilendirilmesi konusunda çalışmalar olacak. * Ayrıca, Kalite Kurulu olarak Kovid-19 pandemi sürecinin yükseköğretim alanımızdaki etkilerini yakından takip etmekte ve süreçlerimizi dinamik olarak yönetmekteyiz. Bu süreçte, Yükseköğretim kurumlarımızın tamamında uzaktan öğretime geçilmesi, pandemi sona erdiğinde de uzaktan eğitim uygulamalarının bir kısmının devam edebilecek olması ya da karma öğretim seçeneklerinin yaygınlaşacak olması düşüncesiyle, standartlarımızda uzaktan eğitim boyutunun görünür hale getirdik. Bu çalışmalara resmi web sayfamızdan ulaşılabilir.

Ceyda Karaaslan