1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversitelere uluslararası kalite güvencesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne tam üye olmayı başardı. Bu sayede, üniversitelerimizin standartları otomatik olarak yükselecek
 27 Mayıs 2020 10:20
Yazdır
Üniversitelere uluslararası kalite güvencesi

Pandemi nedeniyle eğitim gündeminin uzaktan eğitime odaklandığı şu günlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) önemli bir başarıya imza attı. YÖKAK, Avrupa yükseköğretim kalitesinin sürdürülmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayan Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği'ne (ENQA) tam üye olmayı başardı. Diğer uluslararası üyeliklerin yanında bu üyelik Türkiye için ne anlama geliyor? Üniversiteler ve öğrenciler bu gelişmeden nasıl etkilenecek? Uzaktan eğitime neler kazandıracak? YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ENQA üyeliğiyle birlikte yükseköğretimde elde edilecek kazanımları SABAH'a şöyle anlattı: * Kovid-19 salgını ile birlikte dünya daha da karmaşık ve belirsiz oldu. Bilişim teknolojileri çok hızlı gelişti. Üniversitelerin duvarları yıkıldı. Bu süreçte üniversitelerin eğitim verme şekilleri de çok etkilendi ve değişken oldu. Bu kadar karmaşık bir sistemin başarısının ve sonuçlarının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, kalite ve akreditasyon süreçlerinin önemi daha da artırdı. * YÖKAK'ın Şubat 2019'da ENQA'ya afiliye üye olmasının hemen ardından değerlendirme süreci başladı. ENQA tarafından resmi statü, politika, dış değerlendirme faaliyetleri, bağımsızlık, kaynaklar ve iç kalite güvence sistemi gibi çeşitli kriterler açısından değerlendirilen YÖKAK, 28 Nisan'da 5 yıllık üyeliğe hak kazandı. YÖKAK, ENQA üyeliği yanında APQN (Asya Pasifik Ağı) üyesi olup, CHEA (Amerika) ve INQAAHE (Global) başvurularının da bugünlerde sonuçlanmasını beklemektedir.

ÖĞRENCİLERE GETİRİSİ NE OLACAK?

* Üniversitelerin ve programların çıktı kontrolleri uluslararası kalite standartlarında değerlendirmeye tabi tutalacak. Üniversitelerin taahhüt ettiği eğitimlere uygun nitelikte öğrenci mezun edip edilemediği kontrol edilecek. Yani üniversitelerin standartları otomatik olarak yükselecek. * Pandemiyle hızlı bir dönüşüm oldu. Yeni dönemde bazı derslerin tamamen uzaktan eğitimle verilmesi gündemde. Bu değişimin kontrolü daha evrensel normlara göre yapılabilecek. * Uzaktan eğitimin kazanımları yüzyüze eğitimle aynı olması gerekir. Bu ilkeden hareketle akademisyenlerin, öğretim üyelerinin de sürece adapte olabilmesi için daha yetkilendirilmesi konusunda çalışmalar olacak. * Ayrıca, Kalite Kurulu olarak Kovid-19 pandemi sürecinin yükseköğretim alanımızdaki etkilerini yakından takip etmekte ve süreçlerimizi dinamik olarak yönetmekteyiz. Bu süreçte, Yükseköğretim kurumlarımızın tamamında uzaktan öğretime geçilmesi, pandemi sona erdiğinde de uzaktan eğitim uygulamalarının bir kısmının devam edebilecek olması ya da karma öğretim seçeneklerinin yaygınlaşacak olması düşüncesiyle, standartlarımızda uzaktan eğitim boyutunun görünür hale getirdik. Bu çalışmalara resmi web sayfamızdan ulaşılabilir.

Ceyda Karaaslan
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atatürk Üniversitesi, aşı çalışmasıyla Türkiye'deki beş üniversite arasına girdi
26 Mayıs 2020 18:23		 YÖK, dijital sınavların ilkelerini belirledi
26 Mayıs 2020 11:30
YÖK Başkanı Saraç, KKTC'deki üniversite rektörleriyle görüştü
22 Mayıs 2020 14:20		 Doçentlik başvuruları yılda 3 kez olacak
22 Mayıs 2020 00:30
112 tıp fakültesi arasında, sadece ERÜ, 4. sınıf öğrencilerini mağdur etti
17 Mayıs 2020 01:24		 Koronavirüsle mücadelede Çapa dünya birincisi
15 Mayıs 2020 21:27
Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
14 Mayıs 2020 14:17		 YÖK'ten dönem sonu sınavlarına dair çok önemli açıklama
11 Mayıs 2020 21:29
Vakıflardaki akademisyenler kanundan doğan ücret artışlarını bekliyor!
10 Mayıs 2020 11:16		 Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı
09 Mayıs 2020 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Gram altın 372 lira seviyelerinde11:49 - Yoksulluk sınırı 8 bin TL'ye dayandı11:46 - '1000'inin üzerinde solunum cihazımızı ihracatı gerçekleştirildi'11:27 - İstanbul Boğazı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu11:23 - Hukukçulardan maskeyle işlenen suçlar için uyarı11:05 - Memurların azami çalışabilecekleri süre nasıl belirlenmektedir?11:04 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:04 - 'Aile danışmanlığı ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz'11:03 - 0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak10:56 - İl il koronavirüs'ten vefat eden kişi sayısı
10:50 - Erdoğan, Haziran başı Ankara'ya dönüyor10:40 - Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı10:39 - Sivas Valiliğinden esprili 'geçmiş bayram' ziyareti uyarısı10:39 - Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu10:36 - İfşacı kocanın yedi yıl hapsi isteniyor10:26 - Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak10:23 - Maske kumaşı karaborsaya düştü10:22 - Kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı korudular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
İl il koronavirüs'ten vefat eden kişi sayısı
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
Bakan Koca'dan gençlere ve 65 yaş üstüne çağrı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerini doldurmak 2
oğlak burcu 3
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 4
evde kendi saçını kesenler 5
ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 1
ezgi mola 2
sağa sola bakmamak 3
koronanın bize öğrettikleri 2
son pişmanlık fayda vermez 2
biz babadan böyle gördük 1
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam