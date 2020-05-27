İfşacı kocanın yedi yıl hapsi isteniyor
|27 Mayıs 2020 10:36
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İstanbul'da ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından özel fotoğraflarının sosyal medyadan yayınlandığını gören genç kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kadının ifadesine başvurdu. K.U., alınan ifadesinde, S.Ç.'nin 4 yıllık resmi nikahlı eşi olmasına rağmen kendisi ile en fazla iki hafta kadar birlikte olduklarını, anlaşamamaları nedeniyle 4 yıldır ayrı yaşayıp boşanma aşamasında olduklarını, davalarının devam ettiğini anlattı.
K.U. ifadesinde öfkeli eşinin sosyal medyada kendi adına sahte hesaplar açarak uygunsuz fotoğraflarını paylaştığını, S.Ç.'nin eşi ve diğer tanıdık akrabalarına bu tip fotoğraflarını gönderdiğini belirtti. Yaşanan olay üzerine S.Ç.'nin ailesi ile birlikte yaşamış olduğu evin kapısına gittiğini belirten genç kadın, S.Ç.'ye neden böyle yaptığını sorduğunda "Oh iyi yapmışım, senin gibi o..puya az bile" dediğini ifade etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca eşinin kollarından tutarak kafasına vurmaya başladı. K.U. ise yanında bulundurduğu biber gazını kocasına sıktı. S.Ç., emniyette verdiği ifadesinde ise K.U.'nun erkek arkadaşıyla çekinmiş bir videosunu ailesine sosyal medya üzerinden atarak "Kızınız beni aldatıyor" diyerek gönderdiğini, bunun üzerine eşinin kendisine "Bugün seninle yatmam için bana bir neden söyle" şeklinde mesaj attığını söyledi.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda birbirinden şikayetçi çiftler hakkında iddianame düzenledi. K.U.'nun "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 3 yıl, S.Ç.'nin "silahtan sayılan vasıta ile basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Çift ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Atakan Irmak
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