Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı
|27 Mayıs 2020 10:40
|Yazdır
Vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartı aranacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri no: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri no: 312), Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere, yürürlüğe girdi.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), tebliğde belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.
İndirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.
Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz) şartı aranacak.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.
Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacaklar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Aile danışmanlığı ulusal yeterlilik belgesi hazırlıyoruz'
27 Mayıs 2020 11:04
|0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak
27 Mayıs 2020 11:03
|Özdil'e 380 bin TL kaçak villa cezası
27 Mayıs 2020 10:17
|Gaziantep Valisi: Toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişi
27 Mayıs 2020 09:18
|Bakan açıkladı... Spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu
27 Mayıs 2020 08:37
|Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
27 Mayıs 2020 08:04
|Bakanlık harekete geçti! 3 GSM şirketine inceleme
27 Mayıs 2020 07:46
|Seyahat yasağında İstanbul sona kalsın
27 Mayıs 2020 06:41
|Türkiye genelindeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:18
|81 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
27 Mayıs 2020 00:01