Erdoğan, Haziran başı Ankara'ya dönüyor
|27 Mayıs 2020 10:50
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Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönecek olan Erdoğan'ın telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmelerini artık yüz yüze yapması bekleniyor.
Külliye'de de Erdoğan'ın dönüşü ile birlikte koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerin artırılacağı ifade ediliyor.
Kabine yarın toplanıyor
Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni belki de son kez telekonferans yöntemi ile toplayacak. Toplantıda, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sahaya yansımaları, normalleşme adımları değerlendirilecek.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceği, restoran-kafelerin açılış takvimi, seyahat yasaklarının değerlendirilmesi ve bazı illerde kaldırılması, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri gözden geçirilecek.
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