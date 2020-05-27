0-14 yaş aralığındaki çocuklar bugün özel izinle sokağa çıkacak
|27 Mayıs 2020 11:03
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İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.
Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15--20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00--15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.
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