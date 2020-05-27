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Türkiye'nin milli devi, derin sulara açılmaya hazır

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıkacak- Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından 10 Nisan'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşan ve İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için direği kısaltılan Fatih, sefer öncesi son hazırlıkları tamamlanmak üzere Ahırkapı açıklarında bekletiliyor
 27 Mayıs 2020 11:23
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Türkiye'nin milli devi, derin sulara açılmaya hazır

- Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in 29 Mayıs'ta çıkacağı sefer öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından 10 Nisan'da İstanbul'a gelerek Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

Geminin Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj faaliyetleri öncesinde, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıklar yapıldı.

Fatih sondaj gemisi, direği Haydarpaşa Limanı'nda söküldükten sonra sefere çıkacağı günü beklemek için Ahırkapı açıklarına demirledi.

Fatih, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıkacak.

- Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasında

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
Anadolu Ajansı
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