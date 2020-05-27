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Gram altın hafif yükselişte 372 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 603 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor
 27 Mayıs 2020 11:49
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Gram altın hafif yükselişte 372 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 371,9 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 17 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük düşüşünü kaydederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalışla 370,2 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 371,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 603 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.709 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

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Anadolu Ajansı
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