MSB: MİT ile koordineli çalışmayla PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|27 Mayıs 2020 11:52
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, Haziran başı Ankara'ya dönüyor
27 Mayıs 2020 10:50
|Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
27 Mayıs 2020 10:26
|Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
27 Mayıs 2020 09:51
|Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme
27 Mayıs 2020 09:44
|15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
27 Mayıs 2020 09:31
|İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
27 Mayıs 2020 08:37
|Ticaret Bakanı: Kapıları kapattık ama ticareti kapatmadık
27 Mayıs 2020 08:33
|Bayram hediyesi gibi kaynak: KKTC'ye 2,2 milyar TL destek
27 Mayıs 2020 07:15
|Vekil transferine karşı üç ayrı formül
27 Mayıs 2020 07:13
|Akdeniz'de her şey yeniden başlıyor
27 Mayıs 2020 07:06