YÖK, asgari program açma ölçütlerini alan bazında belirlese, birçok sorun çözülecek

Memurlar.net olarak, son yıllarda elimizden geldiğince üniversitelerin akademik kadro ilanlarını kişiye özel şartlar içermesi, mevzuata ve asgari program açma ölçütlerine uygunluk gibi birçok farklı konular üzerinden eleştiriyoruz. Bu noktada temel gayemiz bir farkındalık yaratarak, yükseköğretim kurumlarının ilanlarının belirli bir adaya yönelik olmasından öte akademik rekabete fırsat vermelerini sağlamalarına katkı vermektir.

Bu kapsamda, takipçilerimizin de bilinçlenerek bu konularda bizlere bildirimde bulunmaları ve yaşadıkları haksızlıkları iletmeleri doğal olarak artmaktadır.

Bu doğrultuda, tarafımıza iletilen bir ilanı gücümüz yettiğince eleştirmeye çalışacağız. Manisa Celal Bayar Üniversitesince 15 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de 19 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. Bu kadrolar içerisinde yer alan Gördes Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi programına başvuracak adaylarda "Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Makine Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Söz konusu kadronun ilan edildiği birimi ve bir önceki yıl YKS kılavuzunu incelediğimizde, Gördes Meslek Yüksekokulunda Acil Durum ve Afet Yönetimi programının yeni açıldığını, henüz öğrenci alımı yapılmadığını, çok yüksek ihtimalle de ilk kez öğretim görevlisi istihdam edileceği değerlendirilmektedir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi programları hakkında yapılan küçük bir araştırmada, programda daha çok başta deprem olmak üzere afetlerin coğrafik, sağlık, teknolojik, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok boyutu işlenmektedir. Haliyle bu programda farklı disiplinlerden öğretim elemanı istihdamı yapılması son derece doğaldır. Ancak, programa ilk kez alınacak öğretim görevlilerinin sadece Makine Mühendisliği tabanlı olmasına anlam verilememiştir. Bu programda bir mühendis istihdam edilecekse bunun öncelikle Jeoloji Mühendisi olmalıydı diye düşünüyoruz.

Diğer taraftan, bu program aynı isimle lisans mezunu da vermektedir. Bu programın mezunlarının başvuru yapamadığı bir ilanın ne derece sorunlu olduğunun değerlendirilmesini sizlere bırakıyoruz!

Son olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ön lisans düzeyinde açılacak programlar için asgari program açma ölçütleri alan bazında belirlenmemiştir. Bir programın açılması için ALES'ten muaf alanlar hariç olmak üzere üç kadrolu öğretim görevlisi yeterli görülmekte, ancak bu kişilerin hangi alandan mezun olduğunun, istihdam edildiği programla uyumlu olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapılmamaktadır.

Haliyle, böyle olunca üniversitelerin meslek yüksekokullarında istihdam ettiği öğretim görevlilerinin programla uyumu konusunda sorunlar giderek artmaktadır.