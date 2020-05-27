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İsmail Baki'den sağlık çalışanlarına ünlülerin sesiyle teşekkür mesajı

İsmail Baki Tuncer, Türkiye'de virüsle mücadele kapsamında gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanları için 14 ünlü ismin sesini taklit ederek teşekkür videosu çekti
 27 Mayıs 2020 12:22
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İsmail Baki'den sağlık çalışanlarına ünlülerin sesiyle teşekkür mesajı

- Komedyen ve sinema oyuncusu İsmail Baki Tuncer, Türkiye'nin tüm hastanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarına 14 ünlünün sesiyle teşekkür etti.

Melih Kibar'ın bestecisi olduğu "Ah Bu Hayat Çekilmez" şarkısından uyarlama yaparak Müslüm Gürses, Barış Manço, Orhan Gencebay, Gökhan Özen, Çelik, Şener Şen, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Binali Yıldırım, Fatih Terim, İbrahim Saraçoğlu ve Aziz Yıldırım'ın seslerini taklit ederek sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tuncer'in videosu, hayranlarından tam not aldı.

Anadolu Ajansı mikrofonuna yaptığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ses taklidiyle de sağlık çalışanlarına teşekkürünü yineleyen Tuncer, "Bu süreçte gecelerini gündüzlerine katarak bir canı daha kurtarabilme gayretinde bulunan tüm sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz." ifadesini kullandı.

İsmail Baki Tuncer, tüm dünyada etkili olan virüse karşı Türkiye'de başta Bakan Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu dile getirdi. Videolarıyla milyonları tebessüm ettiren sanatçı, ölüm oranlarının diğer ülkelere nazaran daha az olmasının, sağlık alanında Türkiye'nin ileri seviyede bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçten daha az hasarla çıkarak dünya genelinde özellikle sağlık turizminde başarılı olacağına inandığına değinen Tuncer, pandemi süresince kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Tuncer, hazırladığı klibe birçok sağlıkçının da olumlu yorumlar yaptığını dile getirerek, "Biz sanatçıların tek amacı, bu süre zarfında sevenlerimizin yüzünde biraz da olsa tebessüm bırakabilmek olmalı. Berber iyi tıraş yapmalı, manav en iyi domatesi satmalı, komedyen en iyi şakasını yapmalı. Bu misyonla ailemle birlikte bir şeyler üretiyoruz." dedi.

- "Sağlıksızken paranın bir ehemmiyeti yok"

Tüm insanlığın elinde tutması gereken yegane servetin sağlık olduğunun altını çizen Tuncer, şöyle konuştu:

"Bütün bir ömür çalışıp didinip kenara köşeye biraz para atıyor olmak hayat felsefemiz olmamalı. Elbette birikim, tasarruf önemli. Fakat önceliğimizin sağlık olması gerekiyor. Sağlıksızken paranın bir ehemmiyeti yok. Tonla paranız var ama sağlığınız yok. Bu yüzden her şeyden evvel sağlık. Süreç boyunca milletin tamamına aynı ilgi ve alakayı gösteren başta dünyanın en naif ve sempatik insanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, bir hasta iyileştiğinde penguen dansı yapacak kadar sevinen, elleri yüzleri şişmiş olsa da mücadeleyi bırakmayan doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza milletim adına teşekkürü bir borç biliyorum."

- "Bu takım oyununu bozmayalım"

Tuncer, pandeminin henüz tam olarak atlatılamadığını belirterek, "Oyun henüz bitmiş değil. Düdüğe riayet edeceğiz. Maç bitmeden sahaya inmeyeceğiz. Bu bir takım oyunu ve bu takım oyununu bozmayalım. Yetkililerin, ilgili bakanlarımızın talimatlarına uyarak Türkiye'yi kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuşturacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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