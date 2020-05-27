Kısıtlama sonrası AVM'lerde uzun kuyruklar oluştu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı
|27 Mayıs 2020 12:35
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan fotoğraflandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ramazan Bayramı'na denk gelen kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri yeniden açıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü.
Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan fotoğraflandı.
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