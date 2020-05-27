Kadir Şeker hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi

KÜREKLİ SALDIRIYA UĞRAYAN KOMİSER, NEDEN SİLAHLA VURMADIĞINI ANLATTI Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kürekli saldırısına uğrayan Komiser Seydi Emirhan, karşısındaki kişinin bilinçli olmadığını fark ettiğini ve silah kullanmadığını söyledi. Emirhan "Dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz bir vatandaş profiliyle karşı karşıyaydık. Bilinçli bir davranışta bulunduğunu düşünmüyorum. Şahsın üzerime geldiği esnada silahımı çekip ateşleme şansım vardı ancak bunu tercih etmedim. Şahsın saldırma anında silahımı çekmiş olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Bu tercihimde de şahsın belden yukarıdaki bir bölgesine isabet etmesi durumunda ölümüne de neden olabilirdim. Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" dedi.