1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı.
 27 Mayıs 2020 12:44
Yazdır
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçları sıraladı. Yerli üretim modellerin üst sıralarda yer aldığı güncel listenin zirvesinde, 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet yer aldı.

Bu modeli, 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI, Türkiye'de en çok satan üçüncü ikinci el araç modeli oldu. Renault Symbol'ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti. Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listenin neredeyse tamamı dizel ve Sedan gövde tipli araçlardan oluşurken, listenin yüzde 35'ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu.

En çok pay yüzde 15'le Renault'un

Cardata, kapsamlı ikinci el analizinde Türkiye'de satılan markaların ikinci el pazar paylarını da ortaya koydu. Ocak-nisan dönemini kapsayan verilere göre, Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11'lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi.

İkinci el pazarının araç yaşı dağılımıyla ilgili bilgiler de veren Cardata'ya göre, ocak-nisan itibariyle, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39'unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8'ini kapsadı.

İkinci elde en çok satan ilk 20 model şöyle sıralandı:

Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 (Easy)
Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 (Easy)
Renault Symbol 1.5 DCI 2016 (Joy)
Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 (Pop)
Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 (Comfortline)
Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 (Comfortline)
Renault Megane 1.5 DCI 2017 (Touch)
Fiat Egea 1.4 Fire 2019 (Easy)
Renault Clio 1.5 DCI 2016 (Joy)
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 (Comfortline)
Ford Focus 1.6 TDCI 2015 (Trend X)
Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch 110 HP)
Renault Symbol 1.5 DCI 2017 (Joy)
Ford Focus 1.6 TDCI 2016 (Trend X)
Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 (AMG)
Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch (90 HP)
Peugeot 301 1.6 HDI 2017 (Active)
Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Icon)
Peugeot 301 1.6 HDI 2016 (Active)
Ford Focus 1.6 TDCI 2017 (Trend X)
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
26 Mayıs 2020 18:37		 Yerli otomobilde ilk kazma vuruldu: Haziranda temel atılacak
21 Mayıs 2020 10:41
'Koronavirüsten korunmak isterken aracınızı yakmayın'
18 Mayıs 2020 23:27		 Kaskoda yeni dönem! Aylık Kasko seçeneği getirildi
18 Mayıs 2020 11:40
Hem sıfır hem 2. el araç fiyatları yükselecek
18 Mayıs 2020 07:17		 Oto ekspertizde koronaya karşı online randevu dönemi
17 Mayıs 2020 11:19
Nisan'da otomatik otomobilleri tercih ettik
17 Mayıs 2020 10:59		 Aracı olanlar dikkat! Araçlarınızın aküsü boşalabilir
13 Mayıs 2020 19:11
Araç muayene işlemleri alınan önlemlerle devam ediyor
13 Mayıs 2020 11:21		 İkinci el otoda nisanda en çok satılanlar belli oldu
12 Mayıs 2020 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:39 - İstanbul Havalimanı terminali'ne uluslararası ödül13:28 - Mezarlıkta bulunan PKK bombasına Türkiye'de ilk kez rastlandı13:23 - Hasta kadını polis sırtında taşıdı13:15 - Çalışanlarında koronanavirüs çıkan market kapatıldı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi13:06 - Bir bağış Dilek hemşireye can, Tunç bebeğe umut olacak13:00 - 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı12:56 - Milli Savunma Üniversitesinden aday tercih işlemleri duyurusu12:53 - Konya'da sağlık çalışanının burnunu kırdı, serbest kaldı
12:44 - Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil12:43 - TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süresi uzatıldı12:40 - Şeker hastası olmayan Trump bu kez de insülin kullanmaya taktı12:37 - Kadir Şeker hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi12:35 - Kısıtlama sonrası AVM'lerde uzun kuyruklar oluştu12:32 - Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı12:22 - İsmail Baki'den sağlık çalışanlarına ünlülerin sesiyle teşekkür mesajı12:14 - YÖK, asgari program açma ölçütlerini alan bazında belirlese, birçok sorun çözülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
İyilik meleği doktor virüsten hayatını kaybetti
Boşanma halinde aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi (AGİ)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prezervatif 1
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 4
sağa sola bakmamak 3
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 4
fincan böreği 2
biz babadan böyle gördük 1
Boş boş oturmak 1
oğlak burcu 2
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
YHT seferlerinin perşembe günü başlaması 2
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam