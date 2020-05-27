Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
|27 Mayıs 2020 12:57
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Aracın üzerinde kalıcı izler kaldığını söyleyen sahibi ve çöp döken kadın, birbirlerinden şikayetçi oldu.
İstanbul Esenyurt'ta oturduğu apartmanın önünde lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın, yanında getirdiği çöp kovasındaki çöpleri aracın üzerine döktü.
Araç sahibi ve kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.
"BURASI OTO YIKAMA YERİ Mİ?
"Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki 1011. Sokak'taki bir evin önünde, Şaban G. her zamanki gibi lüks cipini park ettikten sonra aracı yıkamaya başladı.
Komşusu Ayser S. bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, "Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun" diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundaki çöpleri aracın üzerine boşalttı.
ARAÇTA İZLER OLUŞTU
Aracının kaputunda kalıcı izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G. ile çöp döken kadın tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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