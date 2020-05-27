Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor
|27 Mayıs 2020 14:09
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Araştırmacılar, 6 aylık bebeklerin yetişkinlerin kendilerini taklit ettiklerini fark ettiğini ve bu kişileri kendilerine daha yakın hissettiklerini tespit etti.
ScienceDaily'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinden araştırmacılar, 6 aylık bebeklerle bir araya gelerek onlarla farklı oyunlar oynadı.
Oyunlar sırasında bebeklerin tepkilerine beden hareketi ve yüz ifadeleriyle çeşitli şekillerde yanıtlar veren araştırmacılar, onların, kendilerini taklit eden kişilere daha uzun bakıp gülümsediklerini ve bu kişilerle daha fazla yakınlaşmaya çalıştıklarını tespit etti.
Çalışmanın başyazarı ve araştırmacı Gabriela-Alina Sauciuc, bebekleri taklit etmenin onların ilgisini yakalamada ve onlarla bağ kurmada etkili bir yol olarak gözüktüğünü belirtti.
Sauciuc, annelerin, bebeklerinin bir yabancıyla bu şekilde eğlenerek iletişim kurmalarına oldukça şaşırdıklarını ve bundan etkilendiklerini kaydetti.
Taklit etmenin bebeklerde tam olarak ne zaman bu tür etkilere yol açtığının bulunması gerektiğinin altını çizen Sauciuc, bu durumun bebekler üzerinde nasıl bir rol oynadığının öğrenilmesi gerektiğine de işaret etti.
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