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Eşini darbetti, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakladı
Adana'da evde karısını darbettiği, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
|27 Mayıs 2020 14:29
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Adana'da evde karısını darbettiği, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Beşir G, eşi Kardelen G'yi henüz belirlenemeyen nedenle darbetti.
Beşir G, komşularının haber vermesi üzerine eve gelerek kendisini engellemeye çalışan babası Sabır ve kardeşi Fatih G'yi de bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kardelen, Sabır ve Fatih G'yi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Gözaltına alınan şüpheli Beşir G. de arbede sırasında hafif yaralandığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü.
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