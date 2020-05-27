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TBMM Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ülke tarihinin en karanlık sayfalarından birine şahitlik eden Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek "Bu anlamlı ve değerli açılış, demokrasi dışı girişimlerden hala medet umanlara kalıcı bir mesaj olması bakımından büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
 27 Mayıs 2020 14:36
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TBMM Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ülke tarihinin en karanlık sayfalarından birine şahitlik eden Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek "Bu anlamlı ve değerli açılış, demokrasi dışı girişimlerden hala medet umanlara kalıcı bir mesaj olması bakımından büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960'ın, sadece askeri bir darbe olarak değil, devlet ve millet arasındaki hayati bağları koparıp dengeleri alt üst eden, toplumsal hafızada derin yaralar açan ve demokrasi dışı karanlık arayışlara kapı aralayan bir hadise olarak görülmesi gerektiğine işaret etti.

Aradan geçen 60 yılın, "demokrasiyi hedef alan her girişimin, toplum hayatında meydana getirdiği ağır tahribatın yanı sıra; bizatihi devletin kurumları arasındaki uyumu, dengeyi ve hiyerarşiyi yok ettiğini" gösterdiğini belirten Şentop, siyaseti itibarsızlaştırmanın, siyasetçiyi her türlü kötülüğün adresi olarak gösterip sürekli tehdit altında tutmanın ve devre dışı bırakmanın, telafisi güç ayrışma ve kamplaşmaları ortaya çıkardığını vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Siyasetten toplum hayatına, hukuktan devletin işleyişine kadar her alanı demokrasi dışı yollarla düzenleme arayışı, 27 Mayıs'tan sonra adeta bir gelenek halini almıştır. Başka bir ifadeyle 27 Mayıs darbesi, yakın bir tarihe kadar devam eden pek çok demokrasi dışı girişim ve darbenin tetikleyicisi olmuştur. Siyaset ve toplum arasındaki irtibatın sağlıklı olması, darbeci zihniyetin en büyük hedefidir aynı zamanda. 1960 ve sonrasında, özellikle Yassıada'da atılan adımlar, hukuksuz yargılamalar ve bunların adeta bir gösteri halinde kamuoyuna sunulması, toplumsal psikolojiyi sarsmaya, siyasetten koparmaya ve bir korku tüneline hapsetmeye yöneliktir. Bütün bu tahribatın, açılan derin yaraların ve yaşanan travmanın yegane çözümü, bir yandan demokratik hayatın işleyişini her geçen gün daha zengin bir tecrübe ve birikimle sürdürmek; diğer yandan demokrasi dışı arayışlara tüm kapıları sonuna kadar kapatmaktır."

Bu 27 Mayıs'ta çok farklı bir dönemin başlangıcına tanık olunduğuna dikkati çeken Şentop, ülke tarihinin en karanlık sayfalarından birine şahitlik eden Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü anımsattı.

Mustafa Şentop, "Bu anlamlı ve değerli açılış, demokrasi dışı girişimlerden hala medet umanlara kalıcı bir mesaj olması bakımından büyük önem arz ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tarihi hamlede emeği geçen herkese teşekkür ediyor; 27 Mayıs'ın darbenin değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış yıldönümü olarak hatırlanacağı bir döneme adım atmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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