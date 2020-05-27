Milli Eğitim Bakanlığı 750 soruluk destek paketi yayımladı
|27 Mayıs 2020 14:45
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Milli Eğitim Bakanlığının, lise öğrencilerinin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için hazırladığı soru destek paketi, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk 4. Soru Destek Paketi yayımlandı.
Uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için, liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1. Soru Destek Paketi 9 Nisan'da, 750 soruluk 2. Soru Destek Paketi 27 Nisan'da, 750 soruluk 3. Soru Destek Paketi ise 8 Mayıs'ta yayımlanmıştı.
750 soruluk 4. Soru Destek Paketi; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesi "http://odsgm.meb.gov.tr/"den bugün erişime açıldı.
- Bakan Selçuk'tan öğretmenlere teşekkür
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim."
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