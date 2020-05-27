'Bayramda 35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi'
|27 Mayıs 2020 15:07
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı süresince sosyal izolasyon kurallarına uyularak 35 bin 332 şehit ailesi ve gazinin ziyaret edildiğini bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, 81 il müdürlüğü personelinin pandemi kurallarına dikkat ederek bayram süresince 35 bin 332 şehit ailesi ve gaziyi ziyaret ettiğini belirtti.
Şehitlik ziyaretlerine refakat eden Bakanlık görevlilerinin şehit aileleri ve gazilere küçük hatıralar ve plaketler hediye ettiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman gazilerimizin, gazi ailelerimizin, şehit yakınlarımızın sadece bir gün değil, 365 gün yanında olduğumuzu hep vurguluyoruz. Zira, milletler ancak kahramanlarıyla beraber yaşar. Şehitlerimizin hatıralarına, emanetlerine ve gazilerimize ilelebet sahip çıkacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare
27 Mayıs 2020 15:26
|TBMM Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı
27 Mayıs 2020 14:36
|MSB: MİT ile koordineli çalışmayla PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 11:52
|Erdoğan, Haziran başı Ankara'ya dönüyor
27 Mayıs 2020 10:50
|Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
27 Mayıs 2020 10:26
|Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
27 Mayıs 2020 09:51
|Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin değerlendirme
27 Mayıs 2020 09:44
|15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
27 Mayıs 2020 09:31
|İBB Sözcüsü, vatandaşa trol demişti, 'hata yaptık' dedi
27 Mayıs 2020 08:37
|Ticaret Bakanı: Kapıları kapattık ama ticareti kapatmadık
27 Mayıs 2020 08:33