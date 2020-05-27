1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li meclis üyesi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Koyurga, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
 27 Mayıs 2020 15:16
Yazdır
CHP'li meclis üyesi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Koyurga, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilecek

Öte yandan alınan bilgiye göre CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan CHP'li yöneticiye suç duyurusu
27 Mayıs 2020 09:04		 17 yaşındaki Ceren'in katilinden 'pes' dedirten savunma
25 Mayıs 2020 20:47
Camilerden korsan müzik yayınına 30 kişilik özel ekip
24 Mayıs 2020 23:00		 Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 17:00
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 02:49		 Sahte evrakla defterdarlıktan para aktaran avukat tutuklandı
22 Mayıs 2020 22:07
Cami hoparlöründen müzik çalınmasına bir tutuklama
22 Mayıs 2020 14:54		 3,5 milyon liralık altın çalmışlardı... Yeni detaylar ortaya çıktı
21 Mayıs 2020 22:48
Vatandaşı dolandıran sahte 'Komiser Murat' yakalandı
21 Mayıs 2020 21:00		 Cami'den 'çav bella' yayınına ilişkin bir kadın gözaltında
21 Mayıs 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare15:23 - 3. kez dışarı çıkan çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı15:16 - CHP'li meclis üyesi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı15:09 - Keklik avlamak isterken başka bir avcı tarafından vuruldu15:07 - 'Bayramda 35 bin şehit ailemiz ve gazimiz ziyaret edildi'15:03 - Bilim Kurulu Üyesi: 2 uç noktada kalırsak, 2'nci dalgayı yaşayabiliriz14:58 - Vatandaşların ihtiyaçlarını atı ile gideren muhtarın atını öldürdüler14:51 - Kısıtlama bitti, Antalya girişinde uzun araç kuyruğu oluştu14:45 - Milli Eğitim Bakanlığı 750 soruluk destek paketi yayımladı14:36 - TBMM Başkanı Şentop'tan '27 Mayıs' mesajı
14:29 - Eşini darbetti, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakladı14:19 - Zeynep öğretmenin katilinin suç dosyası kabarık çıktı14:09 - Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor14:07 - Türkiye'nin yerli ve milli patates tohumları burada üretiliyor14:04 - 'Acil durum' hastanelerinin tabelaları asıldı14:00 - Zabıta ve itfaiye ilanlarına ilgisiz bölüm mezunu olma şartı onaylanmamalı!13:58 - O ilde 9 yeni vaka tespit edildi, filyasyon çalışması başlatıldı13:55 - Ekonomistlerin yıl sonu büyüme beklentisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı
15 ilde seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Bakanlık, il il vefat sayılarını gösteren haberi yalanladı
Kabine, son kez telekonferans ile toplanacak
Profesör, Emrah'tan helallik istedi
Dört şehirde yeni virüs vakaları görüldü
Maaşı düşürülünce, belediyeyi mahkemeye verdi
Bir çalışan koronavirüsten öldü, market karantinada
Salgın döneminde ikinci elde en çok satan ilk 20 otomobil
Ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boş boş oturmak 1
evcimen erkek 2
koronanın bize öğrettikleri 2
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
akıllım 1
evde kendi saçını kesenler 5
yerini doldurmak 2
acun'un instagram canlı yayın rekorunu kırması 4
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 1
son pişmanlık fayda vermez 2
SON İLANLAR
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 60 Personel Alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam