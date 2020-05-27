CHP'li meclis üyesi, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
|27 Mayıs 2020 15:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Koyurga, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilecek
Öte yandan alınan bilgiye göre CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.
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