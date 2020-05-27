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3. kez dışarı çıkan çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve bayramı evlerinde geçiren 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı. Kadıköy'de havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyen bazı çocuklar, Caddebostan sahiline dün yapılan sosyal mesafe çemberlerinde zaman geçirdi.
 27 Mayıs 2020 15:23
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3. kez dışarı çıkan çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan ve bayramı evlerinde geçiren 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında üçüncü kez dışarı çıktı. Kadıköy'de havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyen bazı çocuklar, Caddebostan sahiline dün yapılan sosyal mesafe çemberlerinde zaman geçirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklara üçüncü kez evlerinden çıkmaları için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar parklara ve yeşil alanlara akın etti. Kadıköy'de sokağa çıkan bazı çocuklar, Caddebostan sahilindeki yeşil alana gelerek burada vakit geçirdi. Havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyen çocuklar, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan sosyal mesafe çemberlerinde oynadı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafe çemberlerinde vakit geçiren çocukların çemberlerin içinde kalmaya özen göstermesi dikkat çekti.

DHA
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